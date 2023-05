Stand: 31.05.2023 12:46 Uhr Lkw-Fahrer nach Unfall schwer verletzt - A1 ist gesperrt

Auf der A1 zwischen Bramsche und Neuenkirchen/Vörden (Landkreis Osnabrück) ist bei einem Unfall am Mittwochvormittag ein Lkw-Fahrer schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus. Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden, sagte eine Polizeisprecherin. Der 65-Jährige war mit seinem Lastwagen bei niedriger Geschwindigkeit auf einen vorausfahrenden Lkw aufgefahren. Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Für die Bergung ist die A1 in Richtung Bremen aktuell voll gesperrt - wie lange noch, konnte die Polizei nicht sagen. Auch auf der Umleitungsstrecke staute sich der Verkehr.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 31.05.2023 | 12:00 Uhr