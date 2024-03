Letzter Ostertag und Ferienende - dichter Verkehr und Staus erwartet Stand: 31.03.2024 18:15 Uhr Zum Abschluss des langen Oster-Wochenendes erwartet der ADAC im Norden wieder volle Straßen. Am Ostermontag und an den Tagen danach ist mach Auskunft des Automobilclubs erneut mit Staus zu rechnen.

Der Rückreiseverkehr aus dem Osterurlaub fällt zusammen mit dem Ende der Ferien in Hamburg, Bremen und Niedersachsen. Auch in Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt enden die Ferien in den kommenden Tagen. Stau-Schwerpunkte sind nach Auskunft des ADAC vor allem die Baustellen auf der A7 (Hannover-Flensburg) und A1 (Hamburg-Lübeck), insbesondere auf der A7 nördlich und südlich des Elbtunnels, an der Rader Hochbrücke bei Rendsburg sowie bei Owschlag.

Diese Strecken sind bundesweit voraussichtlich belastet:

A1 Bremen - Hamburg und Dortmund - Köln

Bremen - Hamburg und Dortmund - Köln A1/A3/A4 Kölner Ring

Kölner Ring A3 Köln - Frankfurt - Würzburg - Nürnberg - Passau

Köln - Frankfurt - Würzburg - Nürnberg - Passau A4 Dresden - Görlitz

Dresden - Görlitz A5 Karlsruhe - Basel

Karlsruhe - Basel A6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

Mannheim - Heilbronn - Nürnberg A7 Hannover - Flensburg und Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte

Hannover - Flensburg und Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte A8 Stuttgart - München - Salzburg

Stuttgart - München - Salzburg A9 Nürnberg - München

Nürnberg - München A10 Berliner Ring

Berliner Ring A12 Dreieck Spreeau - Frankfurt (Oder)

Dreieck Spreeau - Frankfurt (Oder) A61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen

Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen A81 Stuttgart - Singen

Stuttgart - Singen A93 Inntaldreieck - Kufstein

Inntaldreieck - Kufstein A95/B2 München - Garmisch-Partenkirchen

München - Garmisch-Partenkirchen A99 Umfahrung München

Am Nachmittag wird es voll

Auf dem Weg zur Ostsee verlangsamen ebenfalls mehrere Baustellen auf der A1 den Verkehr. Neben der stets überlasteten Ostumfahrung Hamburgs seien die Brückenarbeiten bei Reinfeld noch nicht abgeschlossen, sagte ein ADAC-Sprecher. Nördlich von Lübeck wird bei Scharbeutz und kurz vor Fehmarn gebaut. Für Rückreisende am Ostermontag sei es sinnvoll, so früh wie möglich loszufahren. "Montag wollen alle noch möglichst lange ihren letzten freien Tag nutzen. Da wird es gegen Nachmittag wieder voll auf den Straßen."

Nach Einigung: Keine Streiks bei der Bahn - aber volle Züge

Da sich die Bahn und die Gewerkschaft GDL auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt haben, sind weitere Warnstreiks vom Tisch. Die Deutsche Bahn rechnet mit einem hohen Fahrgastaufkommen auch am Ende der Feiertage: "Wir empfehlen unseren Reisenden, sich über die Auslastungsanzeige auf bahn.de und in der App DB Navigator zu informieren und in jedem Fall einen Sitzplatz zu reservieren." Besonders nachgefragt seien Bahnverbindungen zwischen großen Städten wie München, Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt, Stuttgart und Hannover.

In Schleswig-Holstein behindern zudem Bauarbeiten im Schienennetz der Deutschen Bahn seit Karfreitag bis Mitte April den Regional- und Fernverkehr auf wichtigen Strecken. Viele Verbindungen fallen aus.

