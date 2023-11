Landessportbund erhöht ab 2025 Beiträge für Vereine Stand: 19.11.2023 19:34 Uhr Der Landessportbund (LSB) hat auf seiner Delegiertenversammlung eine neue Betragsstruktur beschlossen. Sportvereine in Niedersachsen müssen ab 2025 deutlich mehr für die Mitgliedschaft im LSB zahlen.

Laut Beschluss zahlen Vereine für Kinder jetzt jährlich zwei Euro (bisher 1,50 Euro), für jeden Jugendlichen vier Euro (2,90 Euro) und für Erwachsene sechs Euro (4,30 Euro). Nach intensiver Diskussion sei zudem auch eine Erhöhung der Beiträge für Sportvereine beschlossen worden, die keinem Landesfachverband zugeordnet werden könnten. Hier zahlen Kinder und Jugendliche künftig vier Euro (2 Euro) und Erwachsene sechs Euro (3 Euro).

LSB-Präsident nennt Erhöhung "zwingend erforderlich"

LSB-Präsident André Kwiatkowski teilte am Samstag in Hannover mit, die Beitragserhöhung sei ein "ganz wichtiger Beschluss". "Die Beitragserhöhung war zwingend erforderlich, um trotz stark gestiegener Kosten das Leistungsportfolio des LSB für unsere Mitgliedsvereine in bewährter Form aufrecht erhalten zu können", so Kwiatkowski. In den Jahren 2026 und 2027 soll laut LSB keine weitere Beitragserhöhung erfolgen.

