LKA gibt Tipps gegen Taschendiebe auf Weihnachtsmärkten Stand: 24.11.2022 11:49 Uhr Das Landeskriminalamt Niedersachsen (LKA) warnt Besucherinnen und Besucher von Weihnachtsmärkten vor Taschendieben - und gibt nützliche Tipps, wie Wertsachen vor Diebstahl geschützt werden können.

Im vergangenen Jahr erreichte die Zahl der Taschendiebstähle in Niedersachsen bereits wieder Vor-Corona-Niveau: 5.298 Delikte registrierte die Polizei Niedersachsen in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS). Die Aufklärungsquote liege mit 8,6 Prozent zwar leicht über dem Bundesdurchschnitt, dennoch würden die allermeisten Fälle eben nicht aufgeklärt.

Die Tipps des LKA zum Schutz gegen Taschendiebe

Gerade in überfüllten Gängen auf Weihnachtsmärkten, in Geschäften und vor Verkaufsständen haben Täter ein leichtes Spiel, so das LKA - deshalb:



Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen.

Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Seien Sie aufmerksam und vorsichtig, wenn Sie durch fremde Personen abgelenkt werden und diese eine unangebrachte Nähe zu Ihnen herstellen.

