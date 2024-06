Justizminister tagen zu Asyl, Abtreibung, Angriffe auf den Staat Stand: 06.06.2024 06:34 Uhr Die Justizministerinnen und -minister der Länder sind für eine zweitägige Konferenz in Hannover. Sie sprechen unter anderem über Asyl, Abtreibung und den Schutz des Bundesverfassungsgerichts.

Ein Fokus der Beratungen liegt auf dem Schutz des Staates und seiner Organe. Zum einen wollen die Justizministerinnen und -minister das Bundesverfassungsgericht besser gegen Angriffe von Verfassungsfeinden schützen. Zum anderen geht es um die Bedrohung durch rechtsextremistische Umsturzfantasien sowie härtere Strafen für Angriffe auf Politikerinnen und Politiker. Gestern begrüßte Niedersachsens Justizministerin Kathrin Wahlmann (SPD) die Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern sowie Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) am Tagungsort im Schloss Herrenhausen.

Asylverfahren beschleunigen, Selbstbestimmung von Frauen stärken

Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern haben einen Beschlussvorschlag zur Beschleunigung von Asylverfahren in die Konferenz eingebracht. Damit wollen Wahlmann und ihre Amtskollegin Jacqueline Bernhardt (Linke) aus Schwerin Gerichte entlasten. Außerdem steht der Abtreibungsparagraph 218 zur Disposition. Niedersachsen, Hamburg und Sachsen fordern, Abtreibungen in der Frühphase von Schwangerschaften aus dem Gesetz zu streichen. Das Strafrecht sei nicht das richtige Mittel, um das Selbstbestimmungsrecht von Frauen und den Schutz von ungeborenem Leben in ein Gleichgewicht zu bringen.

Beschlüsse werden heute vorgestellt

Die Justizministerinnen und -minister wollen heute auf einer Pressekonferenz die Ergebnisse ihrer Beratungen bekanntgeben. Die Beschlüsse können großen Einfluss auf die rechtspolitische Entwicklung in Deutschland nehmen - rechtlich bindend sind sie aber nicht.

