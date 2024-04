Jetzt live: Ministerin zu Folgen von verzögerter Abitur-Prüfung Stand: 16.04.2024 13:55 Uhr Die wegen eines Einbruchs verschobenen Abi-Klausuren in Niedersachsen sollen nicht ohne Folgen bleiben. Kultusministerin Hamburg stellt die Pläne vor - NDR.de überträgt jetzt live.

Die Konsequenzen sollen sich sowohl auf die aktuell betroffenen Schülerinnen und Schüler als auch auf künftige Prüfungen auswirken, hieß es am Montag aus dem Kultusministerium in Hannover. Details nannte die Behörde unter Leitung von Ministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) zunächst nicht.

Abituraufgaben aus Tresor in Goslar entwendet Unbekannte hatten die Aufgaben im Fach Politik auf einem Schulhof verstreut. Landesweit mussten die Prüfungen unterbrochen werden.

Nach Einbruch: Abiturienten schreiben Ersatzklausur

Wegen eines Einbruchs an einer Schule in Goslar waren die schriftlichen Abiturprüfungen im Fach Politik-Wirtschaft in ganz Niedersachsen am vergangenen Donnerstag unterbrochen worden. Weil die Prüflinge die Aufgaben theoretisch vorab hätten einsehen können, sah sich das Ministerium eigenen Angaben zufolge gezwungen, zu handeln. Die Schulen wurden am frühen Morgen aufgefordert, die Prüfungsaufgaben nicht auszuteilen beziehungsweise wieder einzusammeln. Danach wurden neue Aufgaben für die Schulen hochgeladen, die ursprünglich für einen Nachholtermin gedacht waren. Die Betroffenen konnten daraufhin selbst entscheiden, ob sie die Prüfungen am selben Tag zeitversetzt beginnen oder einen Nachschreibtermin nutzen wollen.

Rund 8.000 Schülerinnen und Schüler betroffen

In einer ersten Reaktion zeigte sich das Ministerium zufrieden mit dem eigenen Krisenmanagement. Schnell gab es aber auch deutliche Kritik an den Abläufen und etwa die Forderung nach einer verbesserten Bewertung. Betroffen waren nach Ministeriumsangaben rund 8.000 Schülerinnen und Schüler. Der Einbruch in der Goslarer Schule stand nach ersten Erkenntnissen aus der Vorwoche nicht im Zusammenhang mit den Abi-Prüfungen.

