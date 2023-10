In Niedersachsen werden wieder mehr Autos gestohlen Stand: 18.10.2023 20:54 Uhr Die Zahl der Auto-Diebstähle in Niedersachsen hat im vergangenen Jahr massiv zugenommen. Nach Angaben des Gesamtverbands der Versicherer beläuft sich der Anstieg auf rund 23 Prozent.

Demnach haben Täter im Land 948 Autos gestohlen. Die Zunahme hänge wohl mit dem Ende der Corona-Pandemie zusammen, hieß es. Während der Pandemie seien internationale Täterbanden weniger aktiv gewesen, weil viele Grenzen geschlossen waren. 2022 waren es bundesweit den Angaben zufolge 12.277 Diebstähle, 2021 noch 9.805.

Teure Wagen im Fokus

Die Täter haben es vor allem auf teure Wagen abgesehen. Im Schnitt zahlten die Versicherungen in Niedersachsen rund 20.100 Euro pro gestohlenem Fahrzeug. Statistisch ist das Risiko, Opfer zu werden, aber eher gering: Pro 10.000 Einwohnern werden in Niedersachsen im Schnitt zwei Autos gestohlen. In Hannover liegt die Zahl mit acht pro 10.000 Einwohnern etwas höher. Der Gesamtverband der Versicherer hat auch ermittelt, welche Auto-Marken bundesweit am häufigsten geklaut werden. In absoluten Zahlen liegt VW auf Platz 1, gefolgt von Audi und Mercedes. Die hohen Werte ergeben sich daraus, dass diese Marken schlichtweg häufig auf den Straßen unterwegs sind. Setzt man die Zahlen ins Verhältnis und betrachtet die Diebstahlquote je 10.000 kaskoversicherten Autos, werden die Marken Chrysler, Land Rover und Ford besonders häufig entwendet. Das am häufigsten entwendete Modell ist der Chrysler Grand Cherokee 4. Generation.

