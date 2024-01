Hochwasser-Soforthilfe: Bis zu 2.500 Euro pro Haushalt Stand: 17.01.2024 16:26 Uhr Menschen, die durch das Hochwasser in finanzielle Not geraten sind, können beim Land Niedersachsen Soforthilfen beantragen. Reguliert werden Schäden ab einer Höhe von mindestens 5.000 Euro.

Wie das Umweltministerium in Hannover am Mittwoch mitteilte, soll bei einem Schaden von voraussichtlich mindestens 5.000 Euro eine Soforthilfe von mindestens 1.000 Euro und maximal 2.500 Euro je Haushalt gezahlt werden. Für Menschen in besonders akuten Notlagen sind in Ausnahmefällen sogar Zahlungen in Höhe von bis zu 20.000 Euro vorgesehen. In besonderen Härtefällen können auch Schäden von weniger als 5.000 Euro pro Haushalt ausgeglichen werden, hieß es. Das Geld muss nicht zurückgezahlt werden. Am Dienstag hatte die Landesregierung Hochwasser-Hilfen in Höhe von rund 110 Millionen Euro angekündigt. Das Geld soll aus einem Nachtragshaushalt kommen. Die CDU begrüßte den Vorschlag.

Anträge können bis zum 22. März gestellt werden

Anträge auf Soforthilfe können bis zum 22. März schriftlich beim zuständigen Landkreis oder bei den kreisfreien Städten gestellt werden, wie das Umweltministerium mitteilte. Möglich sind Anträge von privaten Haushalten, die im Einzugsgebiet von folgenden Gewässern liegen: Weser (Aller/Leine/Fuhse/Oker) bis zur Landesgrenze zu Bremen, Wümme (bis zum Lesumsperrwerk), Hunte (bis zum Huntesperrwerk), Soeste, Ems (bis zur Seeschleuse Papenburg), Vechte, Sude (mit Krainke und Rögnitz), Seege, Ilmenau und Jeetzel. Das Einzugsgebiet umfasse auch die Nebenflüsse der genannten Gewässer, wie etwa die Hase, hieß es.

Soforthilfe ausschließlich für Privatpersonen

"Wir helfen jetzt Menschen in akuter Not, die etwa ihre Möbel ersetzen müssen, kurzfristig umziehen mussten oder durch dringend nötige Reparaturen in eine finanzielle Notlage geraten sind", so Umweltminister Christian Meyer (Grüne) laut Mitteilung. Die Soforthilfe als sogenannte Billigkeitsleistung gilt ausschließlich für Privatpersonen. Die Verwendung der Hilfen ist laut Ministerium durch Rechnungen zu belegen. Falls das Land den Betroffenen später weitere Zahlungen gewährt, werden die Nothilfen angerechnet.

Was sind Hochwasser-Schäden?

Hochwasserbedingte Schäden sind nach der Richtlinie Schäden, die durch Hochwasser, durch wild abfließendes Wasser, Sturzflut, aufsteigendes Grundwasser, überlaufende Regenwasser- und Mischkanalisation verursacht wurden. Auch die Folgen von Hangrutsch gelten als hochwasserbedingte Schäden, wenn der Hangrutsch unmittelbar durch das Hochwasser verursacht wurde.

Hilfe soll aus Rücklagen finanziert werden

Die Hochwasser-Hilfen in Höhe von insgesamt 110 Millionen Euro sollten laut Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Finanzminister Gerald Heere (Grüne) nicht nur als Hilfe für Hochwassergeschädigte, sondern auch zur Beseitigung von Schäden an der öffentlichen Infrastruktur, zur Erstattung von Einsatzkosten der Katastrophenschutzbehörden und zur Ertüchtigung des Hochwasser- und Katastrophenschutzes genutzt werden. Nach Angaben von Regierungschef Weil und Finanzminister Heere soll der Nachtragshaushalt aus Rücklagen finanziert werden. Eine Ausnahme von der Schuldenbremse sei dafür nicht notwendig. Der Landtag könnte den Nachtragshaushalt nach Vorstellung der Regierung bereits Anfang Februar beschließen.

Hilfsbedarfe realistisch einschätzen

Bereits Anfang Januar hatte die Landesregierung Soforthilfen von bis zu zehn Millionen Euro für besonders vom Hochwasser betroffene Privathaushalte in Aussicht gestellt. Weitere Hilfsbedarfe sollten erst geprüft werden, wenn das Hochwassergeschehen vorbei sei und der Schaden realistisch eingeschätzt werden könne, hieß es damals. Erst am Montag haben die Landkreise Verden und Heidekreis als letzte Regionen den Status "außergewöhnliches Ereignis" aufgehoben.

CDU begrüßt Ankündigung der Landesregierung

Die CDU-Fraktion begrüßte den Schritt der Landesregierung, die Hochwasser-Hilfen aus einem Nachtragshaushalt zu finanzieren. "Es ist gut, dass die rot-grüne Landesregierung ihren Plan fallen lässt, lediglich mit einer Soforthilfe von zehn Millionen Euro auf die Hochwasserlage zu reagieren", sagte Ulf Thiele (CDU) am Dienstag. Zudem schlug Thiele der Landesregierung vor, dem CDU-Gesetzentwurf am Mittwoch in der ersten Beratung im Haushaltsausschuss beizutreten. Die CDU hatte vor gut einer Woche ein Gesetz zu einem Nachtragshaushalt in Höhe von 100 Millionen Euro für die Hochwasser-Hilfen auf den Weg gebracht.

