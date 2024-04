Hilfsflüge für Gaza: Bundeswehr setzt A400M aus Wunstorf ein Stand: 08.04.2024 09:46 Uhr Die Bundeswehr schickt ein Transportflugzeug vom Typ A400M in den Nahen Osten, um Lebensmittel über dem Gazastreifen abzuwerfen. Der Airbus ersetzt die bislang genutzten Lockheed C-130 Hercules.

Das Flugzeug sollte vom Fliegerhorst Wunstorf (Region Hannover) in Richtung Nahost starten und am Mittwoch erstmals über dem Palästinensergebiet eingesetzt werden, sagte ein Sprecher der Luftwaffe am Samstag. Wie die Bundeswehr im Vorfald mitteilte, sollte der Airbus um 9 Uhr abheben. Bislang hatte die Bundeswehr für die Hilfsflüge C-130-Transportflugzeuge des Herstellers Lockheed genutzt. Grund für die Umstellung: Im Airbus A400M könne die Bundeswehr das international gängige Paletten-System selbst verpacken, bei der C-130 habe man ein französisches Paletten-System verwenden müssen.

Einsatz über mehrere Wochen

Geplant sei der Einsatz für mehrere Wochen, bis der Seeanleger für die Versorgung mit Hilfsgütern bereitstehe, sagte der Sprecher der Luftwaffe. Den Angaben zufolge plant Jordanien, das die Operation Versorgung aus der Luft führt, einen besonders umfangreichen Abwurf von Hilfsgütern für den Dienstag, zum Ende des islamischen Fastenmonats Ramadan.

Hilfstransporte seit Mitte März

Die Luftwaffe hatte Mitte März mit dem Abwurf von Hilfsgütern für die Not leidende Bevölkerung im umkämpften Gazastreifen begonnen. Dabei werden Nahrungsmittel wie Reis und Mehl an Fallschirmen abgesetzt. Die Bundeswehr hatte dafür zwei in Frankreich stationierte C-130-Transportflugzeuge nach Jordanien verlegt.

