Hauptzollamt Hannover nimmt 1,6 Milliarden ein Stand: 24.07.2024 12:44 Uhr Die Zöllnerinnen und Zöllner des Hauptzollamts Hannover haben im vergangenen Jahr rund 1,6 Milliarden Euro eingenommen. Dazu gehören auch die Zollämter in Lüneburg, Soltau, Verden, Celle und Hameln.

Kokain auf der Autobahn, gefälschte Waren oder exotische Tiere. Die Zahl der gestoppten Waren ist im vergangenen Jahr von 4.000 auf 11.000 angestiegen, heißt es vom Hauptzollamt. Die meisten landeten demnach beim Zollamt Hannover-Nord. Auf den Autobahnen und Gleisen wurden allein 7 Tonnen Wasserpfeifentabak sichergestellt. Ein Spitzenwert. Außerdem wurde mehr Kokain und Heroin beschlagnahmt. Allerdings fanden die Zöllner weniger Marihuna. Einen ungewöhnlichen Fang machte der Zoll in Verden: Ein Mann wollte hier gleich mehrere lebendige Goldschwanz-Zuckerameisen einführen.

Videos 2 Min Angst vor Drogenkrieg: Zollfahnder beklagen mangelnden Schutz Für den Abtransport und die Sicherung der Drogen fehle Ausrüstung. Es gäbe keine Helme, keine Waffen, keine gepanzerten Fahrzeuge. 2 Min

Die Einnahmen des Zolls fließen in den Haushalt von Bund und Ländern

"Der Zoll hat ein breites Spektrum an spannenden Aufgaben, welche teils unterschiedlicher nicht sein könnten“, betont Doris Schmidt, Leiterin des Hauptzollamts Hannover. Die Einnahmen des Zolls fließen nun dem europäischen sowie dem Haushalt von Bund und Ländern zu. Gemeinsam mit den Zollämtern in Lüneburg, Soltau, Verden, Celle und Hameln mit Außenstelle in Holzminden wickelten die Beamtinnen und Beamten des Hauptzollamts Hannover im vergangenen Jahr über 9,5 Millionen Zollverfahren im Bereich Einfuhr, Ausfuhr und Versand ab.