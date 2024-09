Grünes Licht für Meyer Werft: Bund hat Finanzhilfen zugestimmt Stand: 11.09.2024 10:01 Uhr Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat heute dem staatlichen Einstieg zugestimmt: Der Weg für finanzielle Hilfen für die angeschlagene Meyer Werft in Papenburg ist damit frei.

von Katharina Seiler

Auf Messers Schneide hätten die Finanzhilfen für die Meyer Werft lange Zeit gestanden, heißt es aus Regierungskreisen. Doch in gewissermaßen letzter Minute konnte man sich auf einen Rettungsplan verständigen. Danach werden sich Bund und Land jeweils zu rund 40 Prozent an dem Unternehmen beteiligen, was der Werft insgesamt 400 Millionen Euro an Kapital einbringen wird. Außerdem bürgen Bund und Land zusammen zu 80 Prozent für einen Kreditrahmen von rund zwei Milliarden Euro. Zu dem Rettungsplan gehört außerdem, dass ein Sanierungsprogramm umgesetzt wird mit dem Ziel, dass die Werft auf absehbare Zeit wieder rentabel wird. Denn die staatliche Beteiligung soll nur vorübergehend sein. Das war vor allem dem Koalitionspartner FDP wichtig.

Meyer Werft könnte auch für Energiewende wichtig werden

Das von den Grünen geführte Bundeswirtschaftsministerium unterstützt die Hilfen für die Meyer Werft wegen seiner, wie es heißt, großen Bedeutung für den deutschen Schiffbau. Perspektivisch denkt das Ministerium dabei aber nicht nur an Kreuzfahrtschiffe, sondern auch an den Bau von Konverter-Plattformen, die den Strom von Offshore-Windparks in Gleichstrom umwandeln und für die Energiewende wichtig sind. Der niedersächsische Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) dagegen betont die Bedeutung der Werft vor allem für die rund 20.000 Arbeitsplätze, die von der Meyer Werft direkt und indirekt abhängen, und damit für die Wirtschaft der ganzen Region.

Mecklenburg-Vorpommern begrüßt den Schritt

Auch in Mecklenburg-Vorpommern hatte man der Entscheidung in Berlin mit Spannung entgegengeblickt. Die zur Meyer-Gruppe gehörende Neptun-Werft in Rostock-Warnemünde soll eine wichtige Rolle beim Bau von Konverter-Plattformen spielen. Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) begrüßte die Rettungspläne durch den geplanten Einstieg des Bundes und des Landes Niedersachsen.

Parteiübergreifendes Interesse an Rettung der Werft

Während der Haushaltsausschuss des Bundestags zu den Hilfen eine Entscheidung getroffen hat, wird der Haushaltsausschuss des Niedersächsischen Landtages heute Vormittag lediglich informiert. Niedersachsens Landesregierung hat den Einstieg bei der Meyer Werft bereits beschlossen. Nach der positiven Entscheidung des Bundestags werden die Eigenkapitalzuführung und die Bürgschaftserklärung spätestens zum 15. September verbindlich, hieß es vorab aus dem federführenden Bundeswirtschaftsministerium. Ohne die staatlichen Hilfen wäre die Finanzierung der Meyer Werft nach Ablauf dieser Frist nicht mehr gesichert gewesen.

