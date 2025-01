Grüne Woche 2025 mit nachhaltigem Bier aus Niedersachsen Stand: 10.01.2025 10:26 Uhr Ab dem 17. Januar präsentiert sich Niedersachsen auf der Grünen Woche in Berlin. Bei der Messe dreht sich alles um Ernährung, Landwirtschaft und auch Gartenbau.

Bis zum 26. Januar bringen die Aussteller aus Niedersachsen den Besuchern das Land zwischen Harz und Nordsee näher. Neben Infoveranstaltungen und Diskussionen soll es für die Besuchenden kulinarisch kreatives Essen zum Probieren geben: Von Kartoffelsushi, Röstkartoffeln mit Grünkohlpesto, bis hin zu Kochbananen-Chips von südamerikanischen Kleinbauern.

Nachhaltigkeit aus Niedersachsen bei Grüner Woche in Berlin

In diesem Jahr stehen den Angaben zufolge bei den niedersächsischen Ausstellern der Grünen Woche vor allem die Themen Klimawandel, Nachhaltigkeit und die Sicherung der Ernährung im Fokus. So werde beispielsweise ein nachhaltiges Bier präsentiert: Das "Birdy Beer" setze sich für den Schutz heimischer Vögel ein. Mit dem "Löffeltee" soll auf Teebeutel als Wegwerfprodukte verzichtet und stattdessen Tee in einem nachhaltigen Löffel serviert werden. Der Kauf der Kochbananenchips unterstütze außerdem Projekte im globalen Süden.

Grüne Woche 2025: Diese Aussteller aus Niedersachsen sind dabei

Messe in Berlin: Öffnungszeiten und Eintritt

Die Messe ist von täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Tickets können online erworben werden. Vor Ort ist keine Zahlung mit Bargeld möglich. 2024 besuchten rund 275.000 Menschen die Messe und gaben pro Kopf mehr als 150 Euro aus. Die Grüne Woche findet in diesem Jahr zum 89. Mal statt.

