Göttingen: Auto auf Bahnübergang von Güterzug erfasst

Stand: 23.11.2022 20:40 Uhr

In der Nähe von Göttingen hat am Mittwochmittag ein Güterzug ein Auto an einem Bahnübergang erfasst. Die 55 Jahre alte Pkw-Fahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.