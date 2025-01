Gewerkschaft ruft zum Warnstreik an Niedersachsens Kliniken auf Stand: 13.01.2025 14:00 Uhr Für die Zeit von Mittwoch bis Freitag ruft der Marburger Bund erneut zum Warnstreik an den kommunalen Krankenhäusern auf. Die Mediziner fordern Gehaltserhöhungen und eine Reform der Schichtarbeit.

In Niedersachsen ruft die Ärztegewerkschaft Marburger Bund ihre Mitglieder an 40 kommunalen Krankenhäusern zum Warnstreik auf. Eine weitere Streikwelle soll danach folgen. Ärztinnen und Ärzte sollen an diesen Tagen ihre Arbeit niederlegen. In den Kliniken werde demnach Notdienste eingerichtet. Zuletzt hatte die Gewerkschaft im Dezember zu Streiks aufgerufen, an denen sich seinerzeit 5.400 Klinikärzte beteiligten.

Warnstreik in Niedersachsen 2025: Ärzte fordern mehr Lohn

Hintergrund des Warnstreiks ist laut Ärztegewerkschaft, dass in den bisherigen Tarifverhandlungsrunden keine Einigung erzielt wurde. Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine Gehaltserhöhung von 8,5 Prozent innerhalb eines Jahres, eine bessere Vergütung für Ruf- und Bereitschaftsdienste sowie eine Reform der Schicht- und Wechselschichtarbeit, um die Belastungen im Arbeitsalltag zu senken. Die Arbeitgeberseite nannte die Forderungen der Gewerkschaft zuletzt "nicht finanzierbar".