Getötete Schülerin in St. Leon-Rot: 18-Jähriger soll vor Haftrichter Stand: 26.01.2024 10:18 Uhr Nach der tödlichen Messerattacke an einem Gymnasium in St. Leon-Rot (Baden-Württemberg) hat die Polizei einen 18-Jährigen festgenommen. Er soll heute laut Behörden einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Staatsanwaltschaft will laut eigenen Angaben beim Amtsgericht Heidelberg einen Haftbefehl gegen den Verdächtigen erwirken. Der 18-Jährige soll seine gleichaltrige Mitschülerin am Donnerstagmorgen mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt haben, wie die Polizei Mannheim mitteilte. Anschließend soll er mit einem Auto geflüchtet sein.

Verdächtiger verursacht Unfall

Nach Angaben der Ermittlerinnen und Ermittler setzten die Einsatzkräfte den jungen Mann am Donnerstagnachmittag im niedersächsischen Seesen fest - knapp 400 Kilometer vom Tatort entfernt. Zuvor war umfassend nach dem 18-Jährigen gefahndet worden. Der Verdächtige war in einen Verkehrsunfall geraten, bei dem er verletzt wurde. Er war dabei auf einer Hauptstraße frontal gegen ein anderes Auto geprallt. Dabei wurde auch der andere Autofahrer verletzt. Der verdächtige 18-Jährige wurde laut Polizei in ein Krankenhaus in Goslar gebracht. Ob er zuvor von der Polizei verfolgt worden war, ist noch unklar.

Behörden vermuten Beziehungsgewalt

Polizei und Staatsanwaltschaft gehen nach derzeitigen Erkenntnissen von Beziehungsgewalt aus. Im November hatte die 18-Jährige den Verdächtigen laut Polizei bereits wegen körperlicher Gewalt angezeigt. Die Ermittlungen zum konkreten Tathergang und den Hintergründen dauern an.

