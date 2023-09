Geflüchtete in Niedersachsen: Land und Kommunen ringen um Lösungen Stand: 25.09.2023 02:00 Uhr Niedersachsen stößt bei der Unterbringung von Geflüchteten an seine Grenzen. Im Herbst werden noch mehr Menschen erwartet. Das Land und die Kommunen sprechen heute über gemeinsame Schritte.

von Tullio Puoti

Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) hat dem Land und den Kommunen einen "schwierigen Herbst" prognostiziert. Sie fordert, dass die EU handelt und will "faire" und "rechtsstaatliche Asylverfahren" an den EU-Außengrenzen. Weil die Zahl der Asylbewerberinnen und -bewerber bereits jetzt deutlich ansteigt, müssen laut Behrens jedoch erst einmal die Kommunen wieder mehr Menschen aufnehmen. Heute Vormittag trifft sie sich mit den Spitzenverbänden der Kommunen zu internen Gesprächen. Die Kommunen haben deutlich gemacht, dass sie am Rande ihrer Möglichkeiten seien.

Kommunen wollen Aufnahme Geflüchteter begrenzen

Das Land müsse den Kommunen den Rücken stärken, heißt es vom Niedersächsischen Städtetag. Die Kommunen fordern zum einen Geld für die Unterbringung und Integration - zum anderen aber auch schärfere Gesetze, weil die Stimmung bei den Menschen so langsam kippe. Das zeichne sich auf Bürgerversammlungen ab. "Wir brauchen Grenzkontrollen an den deutschen Grenzen", fordert Marco Trips, Präsident des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes. Er erwartet von Innenministerin Behrens, dass sie sich beim Bund deutlich positioniert. "Dazu gehört vor allem das Signal, dass Deutschland nicht mehr gewillt ist, unkontrolliert Flüchtlinge aufzunehmen", so Trips. Auch Hubert Meyer, Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Landkreistags, fordert, die "ungesteuerte Migration" zu begrenzen. Die Landkreise, Städte und Gemeinden nehmen dabei auch den Bund in die Pflicht.

Notunterkünfte für geflüchtete Menschen bereits voll belegt

Im Herbst und im Winter werden erfahrungsgemäß die meisten Geflüchteten erwartet. Die etwa 9.500 Plätze in den regulären Standorten und Notunterkünften in Niedersachsen sind laut Innenministerium bereits belegt. An den Standorten Braunschweig, Celle Hohe Wende, Fallingbostel, Friedland, Oldenburg, Osnabrück und Bramsche sei die Landesaufnahmebehörde schon in die Notbelegung gegangen. Bramsche ist zum Beispiel mit rund 1.800 statt 1.000 Geflüchteten fast doppelt belegt.

Land Niedersachsen bestellt winterfeste Zelte

"Es wird enger, es wird voller und damit steigt die Belastung für alle Beteiligten", sagt Behrens. Das Land arbeite mit Hochdruck daran, die Kapazitäten zu erweitern. Die großen Messehallen in Hannover können bis Anfang Dezember nicht genutzt werden, weil hier geplante Messen stattfinden. Das Land kauft bereits winterfeste Zelte für die Notunterkünfte, um Obdachlosigkeit zu vermeiden. Kurzfristig werde es dazu kommen, dass auch mancherorts wieder Turnhallen und andere Räume wieder als Notunterkunft eingerichtet werden.

