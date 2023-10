Frist verstrichen: 165.000 Berechtigte haben Energiepauschale beantragt Stand: 04.10.2023 21:31 Uhr In Niedersachsen haben 165.000 Berechtigte die vom Bund bereitgestellte Energiepauschale abgerufen. Landesweit hatten etwa 200.000 Menschen Anspruch auf das Hilfsangebot.

Am 2. Oktober endete die Antragsfrist. Die 200 Euro zum Abfedern der gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise konnten Studierende sowie Berufs- und Fachschülerinnen und Fachschüler seit dem Frühjahr beantragen. In Niedersachsen haben 83 Prozent der Berechtigten das Hilfsangebot genutzt. Damit bleiben in Niedersachsen 6,8 Millionen Euro übrig. Was mit dem Geld passieren soll, ist bislang unklar.

Der Allgemeine Studierendenausschuss Asta kommt aufgrund der offen gebliebenen Anträge zu dem Schluss, dass das Beantragen der Energiepauschale einigen Studierenden zu kompliziert gewesen sein könnte. Sie fordern, dass das übrig gebliebene Geld weiterhin den Studierenden zugutekommen sollte. So zum Beispiel in Form von mehr psycho-sozialen Hilfsangeboten. Das würde auch Niedersachsens Wissenschaftsminister Falko Mohrs (SPD) begrüßen. Bundesweit haben etwa 2,8 Millionen Menschen die Energiepauschale abgerufen.