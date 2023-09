Frau stirbt nach Messerangriff - Polizei nimmt Verdächtigen fest Stand: 09.09.2023 09:03 Uhr Eine 31-jährige Frau ist in der Nacht zu Samstag in Verden mit einem Messer tödlich verletzt worden. Die Polizei nahm unweit des Tatorts einen ebenfalls 31-jährigen Verdächtigen fest.

Augenzeugen des Geschehens hatten den Notruf gewählt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Sofort seien zahlreiche Kräfte entsandt worden. Für die Frau kam jedoch jede Hilfe zu spät, sie starb noch am Tatort. Die Polizei konnte den verdächtigen Mann in einer Wohnung in der Nachbarschaft ausfindig machen. Dort wurde er von einem Spezialeinsatzkommando (SEK) festgenommen.

Ermittler gehen derzeit von einer Beziehungstat aus

Die Ermittlerinnen und Ermittler gehen davon aus, dass sich der mutmaßliche Täter und das Opfer kannten. Das Motiv sei aber Gegenstand der aktuell "unter Hochdruck geführten Ermittlungen", die die Staatsanwaltschaft Verden leitet. Einsatzkräfte sicherten Polizeiangaben zufolge bereits umfangreich Spuren und führten erste Vernehmungen durch.