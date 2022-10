Stand: 28.10.2022 19:35 Uhr Falsche Chirurgin arbeitet an Kliniken Meppen und Cuxhaven

In Meppen und im Landkreis Cuxhaven soll eine 21-Jährige in Krankenhäusern mit gefälschten Papieren Patientinnen und Patienten als vermeintliche Ärztin behandelt haben. Das Ludmillenstift Meppen war offenbar auf die Betrügerin hereingefallen. Das berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Verwaltungsdirektor Jan-Henning Stoffers bestätigte dem Blatt, dass die junge Frau dort vom 16. September bis zum 27. Oktober als Assistenzärztin in der Chirurgie gearbeitet habe. Er habe demnach am Mittwoch durch einen Kontakt zum früheren Arbeitgeber der 21-Jährigen, der Ameos-Klinik Seepark in Langen-Debstedt (Landkreis Cuxhaven), von dem Betrug erfahren. Bei der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde den Angaben zufolge Strafanzeige erstattet. Der Verwaltungsdirektor betonte gegenüber der NOZ, dass die vermeintliche Ärztin weder eigenständig mit Patienten agiert habe noch einem Patienten in Meppen Schaden entstanden sei. Dass liege daran, dass junge Ärzte, "die oftmals frisch von der Uni kommen und überwiegend nur theoretisches Wissen besitzen" in den ersten Monaten eng geführt würden.

