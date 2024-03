Ex-RAF-Terroristen: LKA veröffentlicht neue detaillierte Hinweise Stand: 27.03.2024 14:51 Uhr In der Berliner Wohnung der Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette haben Ermittler Hinweise auf Ernst-Volker Staub gefunden. Das Landeskriminalamt Niedersachsen sucht mit neuen Fahndungsplakaten nach Staub und Garweg.

In der Wohnung entdeckte Spuren gehören zu Ernst-Volker Staub, wie die Staatsanwaltschaft Verden und das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen am Mittwoch mitteilten. Auch eines der aktuellen Fahndungsfotos stammt demnach aus Klettes Wohnung: Darauf ist Burkhard Garweg zu sehen, wie er essend zwischen zwei Hunden auf dem Sofa sitzt. Die Staatsanwaltschaft Verden geht nach eigenen Angaben davon aus, dass Garweg und Klette "in sehr engem Kontakt gestanden haben".

Neue Hinweise: Ermittler veröffentlichen Decknamen und Hundenamen

Nach Angaben von Staatsanwaltschaft und LKA soll Garweg viele Jahre an verschiedenen Orten in Berlin gewohnt haben. Dabei soll er Aliaspersonalien wie Martin Becker, Martin Martens und Martin von Staden genutzt haben. In Zukunft werde er voraussichtlich weitere Decknamen nutzen, um seine Identität zu verschleiern, so die Ermittler. Garweg hatte demnach zeitweise zwei Hunde, die auf die Namen "Anusch" und "Lola" gehört haben. Zuletzt sei er häufig mit seiner Hündin "Lola" unterwegs gewesen, hieß es.

Ermittler finden gefälschte Ausweise von Klette

Ende Februar hatten Ermittler Daniela Klette in Berlin festgenommen, wo sie unter falschen Namen gelebt hatte. Neben Waffen seien in ihrer Wohnung auch Ausweisdokumente und Führerscheine gefunden worden, teilten Staatsanwaltschaft und LKA am Mittwoch mit. Aus den Dokumenten gehe hervor, dass Klette die Decknamen Claudia Bernadi, Carlotta Gärtner, Claudia Schmidt und Claudia Schmidt Oliviera genutzt habe.

Gut 760 Hinweise bei Polizei eingegangen

Die 65-Jährige sitzt in Untersuchungshaft im Frauengefängnis in Vechta. Sie gehörte wie Garweg und Staub der sogenannten dritten Generation der linksextremistischen Terrororganisation Rote Armee Fraktion (RAF) an, die bis 1991 zahlreiche Anschläge verübt und Menschen getötet hatte. Klette, Staub und Garweg wurden beziehungsweise werden auch wegen mehrerer Raubüberfälle gesucht. Seit Klettes Festnahme seien etwa 760 Hinweise eingegangen, die durch die Staatsanwaltschaft Verden und das LKA Niedersachsen bearbeitet werden, hieß es.

LKA und Staatsanwaltschaft bitten um Hinweise

Die Staatsanwaltschaft Verden und das LKA Niedersachsen wenden sich nun mit den neuen Informationen an die Bevölkerung und bitten um Mithilfe. Die Ermittlungsbehörden haben folgende Fragen:

Zu Burkhard Garweg



Burkhard Garweg hat zuletzt in einem Bauwagencontainer am Markgrafendamm in Berlin gelebt. Wo hat er zuvor gewohnt und mit wem?

Hat er ein Auto genutzt?

Wo ist er mithilfe seiner Aliaspersonalien aufgetreten bzw. hat er sich ausgewiesen?

Wo hat er sich mit seinen Hunden bewegt? Gab es Lieblingsorte?

Hat er sich zeitweise im Ausland aufgehalten?

Wo ist er seit dem 26.02.2024 gesehen worden?

Zu Ernst-Volker Staub



Wer kann Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen?

Wer hat ihn im Bereich der Sebastianstraße in Berlin oder an anderen Orten gesehen?

Wer hat ihn mit der festgenommenen Daniela Klette oder dem gesuchten Burkhard Garweg gesehen?

Zu Daniela Klette



Wo hat sich die Beschuldigte in den letzten 30 Jahren aufgehalten?

Hat sie ein Auto genutzt?

Wo ist sie mithilfe ihrer Aliaspersonalien aufgetreten bzw. hat sie sich ausgewiesen?

Wo hat sie sich mit ihrer Hündin, die auf den Namen "Maleika" hört, bewegt? Gab es Lieblingsorte?

Wer kann Angaben zu möglichen Auslandsaufenthalten von ihr machen?

Hinweise nimmt das LKA Niedersachsen unter der Telefonnummer (0511) 98 73 74 00 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Über das Portal BKMS sind auch anonyme Hinweise möglich.

