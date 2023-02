Erdbeben in der Türkei: Helfer aus Wallenhorst retten Mutter und Kind Stand: 09.02.2023 10:50 Uhr Helfer der Organisation @fire haben in der Nacht erneut zwei Verschüttete lebend aus den Trümmern im Erdbebengebiet retten können. Zudem sind die Hilfsflüge der Bundeswehr gestartet.

Das Rettungsteam der Organisation @fire aus Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) befreite in der Nacht eine Mutter und ihr sechs Jahre altes Kind aus einem eingestürzten Haus in der stark zerstörten Stadt Kahramanmaras. Die Aktion habe fast 20 Stunden gedauert und sei sehr schwierig gewesen, sagte @fire-Sprecher Sebastian Baum. Auf dem bei Twitter veröffentlichten Video ist zu sehen, wie die Frau aus einem Hohlraum unter den Trümmern geholt wird und einem ihrer Retter in die Arme fällt.

"Weitere Personen unter den Trümmern geortet"

Gestern hatten die @fire-Helfer in Kahramanmaras zwei Verschüttete lebend aus den Trümmern gerettet. Der Verein teilte mit, dass unter den eingestürzten Wohnblöcken weitere Personen geortet wurden. "Das ist das, worauf wir Jahre lang drauf hinarbeiten, wo wir viele Stunden in Ausbildung, Vorbereitung, Übung stecken, um dann eben auch im Ernstfall vor Ort tatsächlich helfen zu können und da was bewirken zu können und Menschen das Leben retten zu können", sagte Baum dem NDR Niedersachsen.

Täglich drei Bundeswehr-Hilfsflüge von Wunstorf in die Türkei

Auf dem Fliegerhorst Wunstorf (Region Hannover) sind am Donnerstag zudem die Hilfsflüge der Bundesluftwaffe ins Erdbebengebiet angelaufen. Im Lauf des Vormittags sollen laut Luftwaffe drei Militärflugzeuge vom Typ Airbus A400M von Wunstorf aus in die Türkei starten, das erste ist in der Luft. "Wir haben uns darauf vorbereitet, mit drei Maschinen jeden Tag zu fliegen, bis in die nächste Woche hinein", sagte Oberst Christian John, Kommodore des Lufttransportgeschwaders 62. Es hänge davon ab, wie viele Hilfsgüter angeliefert würden.

Rund 50 Tonnen Hilfsgüter an Bord

Am frühen Morgen sind drei Maschinen auf dem Militärflughafen in Wunstorf beladen worden. An Bord befinden sich nach Angaben des Technischen Hilfswerks (THW) unter anderem knapp 200 Feldbetten, Schlafsäcke und Decken, außerdem Zelte, Heizgeräte und Isomatten. Die rund 50 Tonnen Hilfsgüter stammen den Angaben zufolge zum Großteil aus dem Logistikzentrum des Auswärtigen Amtes im Großraum Ulm. Der Bestand ist dort speziell für solche Notfälle eingelagert. Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer hatten die Hilfsgüter mit sieben Lastwagen von Ulm nach Wunstorf gebracht.

Land schickt Betten, Decken und Zelte

Auch das Land Niedersachsen kündigte an, Hilfsgüter ins Krisengebiet zu schicken. Darunter seien unter anderem 15.000 Feldbetten, 5.000 Decken, 4.000 Bekleidungs-Sets sowie je 50 winterfeste Zelte und Heizgeräte, hieß es aus dem Innenministerium. Man habe der Bundesregierung das genannte Material angeboten. Die Hilfe für das Erdbebengebiet wird über den Bund koordiniert. "Weitere staatliche Hilfsersuchen werden wir, wenn sie hier eingehen, umgehend prüfen und in jeder uns möglichen Weise helfen", sagte Innenministerin Daniela Behrens (SPD) laut Mitteilung.

Zweites Helfer-Team bricht in die Türkei auf

Die Hilfsorganisation @fire hatte am Mittwoch ein zweites Team losgeschickt, das bei den Rettungsmaßnahmen in der Erdbebenregion helfen soll. Die 17 Katastrophenhelferinnen und -helfer starteten vom Frankfurter Flughafen aus in Richtung Türkei. Das erste @fire-Team besteht ebenfalls aus 17 Helferinnen und Helfern sowie zwei speziell ausgebildeten Hunden - und war bereits am Montagabend ins Erdbebengebiet aufgebrochen. Nach Angaben der internationalen Katastrophenschutz-Organisation sind unter den Einsatzkräften auch vier Personen aus Niedersachsen.

Helfer im Zentrum des Bebens im Einsatz

"Das ist eine Art Höhlenrettung", schilderte @fire-Mitbegründer Jan Südmersen das Vorgehen bei verschütteten Menschen. "Man versucht sich Gänge zu machen in die Gebäude und sich direkt zu den Verschütteten vorzuarbeiten und sie rauszuholen. Das ist eine schwierige und technische Arbeit, für die wir aber ausgebildet sind," sagte Südmersen. Er selbst koordiniere einen virtuellen Stab im Internet. Er organisiert also zusammen mit anderen Mitgliedern von @fire den Hin- und Rückflug der Rettungskräfte und aller Geräte, die sie dabeihaben und klärt ab, wo sie eingesetzt werden. Das Team in der Türkei selbst organisiert mit den Vereinten Nationen alles weitere.

