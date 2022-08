Stand: 27.05.2020 21:53 Uhr Emden: Nordseewerke bauen riesige Lachskäfige

Nun also Fischkäfige für die Hochsee. Die ehemaligen Nordseewerke in Emden, die seit einem Jahr zum norwegischen Konzern Fosen gehören, haben ein neues Geschäftsmodell entwickelt. 2009 lief bei den Nordseewerken das letzte Schiff vom Stapel, es folgten vier Insolvenzen. Hunderte Arbeitsplätze gingen auf der Traditionswerft verloren. Neue Produkte fanden keine Abnehmer. Jetzt bauen die Werftarbeiter in Emden schwimmende Fischfarmen für Norwegen.

Belegschaft ist leicht gewachsen

Riesige Stahlröhren, die später zu einem Ring mit 80 Metern Durchmesser zusammengefügt werden, bilden das Grundgerüst der Fischkäfige. In ihnen sollen vor der norwegischen Küste bis zu 1,2 Millionen Zuchtlachse gehalten werden. Die Belegschaft ist nach Angaben der Werft seit dem Auftragseingang von 73 auf immerhin 94 gewachsen. Die Werft hofft auf Folgeaufträge.

