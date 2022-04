Eier-Kunst: Papier-Fantasiewelten auf zerbrechlichen Schalen Stand: 14.04.2022 14:01 Uhr Die im ostfriesischen Rhauderfehn lebende Leona Dollase lässt auf ausgeblasenen Eiern winzige dreidimensionale Fantasiewelten entstehen. Dafür benötigt sie nur Papier und Leim. Sie nennt es Paper-Art.

Ei-Künstlerin Leona Dollase arbeitet an einigen Eiern mehr als einen Monat lang, denn dabei ist Liebe zum Detail gefragt: Zum Beispiel bekommen nur wenige Millimeter große Topfpflanzen einzelne Blätter, die Dollase vorher mit einem scharfen Bastelmesser zuschneiden muss. Die ausgeblasenen Eier, die sie verwendet, haben ganz unterschiedliche Größen: "Ich arbeite mit fast allen Eiern - vom Straußen-Ei über Gänse-Eier bis zum Tauben-Ei", so Dollase. Als Papier benutzt die gelernte Zahnarzthelferin Aquarellpapier. Das sei stabil und formbar.

Papier und Bleistift liegen immer bereit

An Einfällen für ihre Ei-Kunst mangelt es nicht: "Die sind einfach in meinem Kopf", so Dollase. "Oft muss ich mir schnell eine Zeichnung machen, weil sonst die nächste Idee kommt und ich die erste vergesse." Für den Fall, dass ihr zu nachtschlafender Zeit wieder einmal eine Idee komme, lägen auf ihrem Nachttisch deshalb auch immer Papier und ein Bleistift bereit.

"Kein Ei sieht bei mir aus wie das andere"

Die Ei-Kunst von Leona Dollase gibt es nur auf wenigen Kunsthandwerksmärkten zu kaufen - meist in der Region. Das Packen und die Reisen zu den Märkten seien zu aufwändig, so Dollase. Manchmal nehme sie Aufträge an, die über ihre Homepage bei ihr eingehen. Wenn allerdings jemand kurz vor Ostern ein größeres Werk bestelle, das pünktlich zum Fest fertig sein soll, wäre das nicht möglich. Denn Kunst brauche ihre Zeit. Und ihre Kunstwerke seien alle Unikate, sagt Leona Dollase: "Kein Ei sieht bei mir aus wie das andere."

