Sprengel Museum zeigt Kunst von Menschen mit Beeinträchtigung Stand: 12.02.2025 14:30 Uhr Im Sprengel Museum zeigt das Atelier Geyso20 eine ganz besondere Ausstellung. Das Werkstattprojekt der Lebenshilfe Braunschweig präsentiert hier Umfeld und Arbeiten künstlerisch begabter Menschen mit geistiger Beeinträchtigung.

von Sandrine Harder

Es ist eine Ausstellung, die bewusst Werkstatt-Charakter haben möchte. Auf engstem Raum sind die unterschiedlichsten Arbeiten zu sehen: ob Kreidezeichnungen, Fotografien oder großformatige Gemälde und alles von Künstlerinnen und Künstler aus dem Atelier Geyso20. Dort arbeiten Menschen mit geistiger Beeinträchtigung, so wie Volker Darnedde: "Das ist ein aggressiver Weihnachtsmann, den ich mir selber ausgedacht habe. Noch keiner ist auf die Idee gekommen, so etwas zu malen: ein Weihnachtsmann mit einem Colt."

Volker Darnedde erklärt gerne seine Bilder. Heute geht er mit der Kuratorin Nora Niefanger durch die Ausstellung. Seine Inspiration bekommt er aus allem, was er sieht und wahrnimmt. Sich selbst und die Umwelt reflektieren, das ist ein wiederkehrendes Thema aller Künstlerinnen und Künstler hier. Sie haben übrigens selbst bestimmt, welche ihrer Werke gezeigt werden sollen.

Arbeiten für ein größeres Publikum

Im offenen Atelier Geyso20 in Braunschweig entstehen die Arbeiten. Die Künstler und Künstlerinnen arbeiten in Voll- oder Teilzeit an ihren Werken und können sich kreativ entfalten. Das Niveau ist hoch, alle mussten sich mit Mappe und Gespräch bewerben, wie Nina Roskamp vom Atelier erklärt: “Ihnen ist das Kunst schaffen unglaublich wichtig. Wir begegnen uns auf Augenhöhe. Sie können frei nach ihren Wertvorstellungen bei uns arbeiten. Wir sammeln ihre Werke, stellen sie aus und vermitteln sie in Ausstellungsprojekte.”

So wie hier im Sprengel Museum - inmitten der anderen temporären Ausstellungen. Das ist Absicht, Besucher und Besucherinnen sollen im Zweifel gar nicht bemerken, dass diese Künstler hier ein Handicap haben, meint die Kuratorin. “Das Wichtige ist, dass wir wegkommen von Kategorien, wie ‘das sind Künstler mit Beeinträchigung und aus offenen Ateliers’. Es gibt ganz viele Künstler, von denen wir nicht wissen, dass sie chronische Krankheiten haben und bei denen es keine Rolle spielt.” Die Künstler können mit dieser Ausstellung ihre Arbeiten einem größeren Publikum präsentieren - und die Besucherinnen und Besucher nehmen eine berührende neue Erfahrung mit.

