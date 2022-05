CDU entscheidet über Listenplätze für Landtagswahl Stand: 21.05.2022 08:00 Uhr Die CDU in Niedersachsen stellt heute im Schaumburger Land die Liste ihrer Kandidatinnen und Kandidaten für die Landtagswahl auf. Spitzenkandidat ist Bernd Althusmann.

Es gilt als wahrscheinlich, dass die CDU bei ihrem Treffen in Bad Nenndorf neben Wirtschaftsminister Althusmann viele bekannte Politikerinnen und Politiker mit guten Listenplätzen ausstatten wird. Je weiter vorne jemand auf der Liste steht, desto größer sind die Chancen auf einen Einzug in den Landtag. Für einen der vorderen Plätze infrage kämen etwa Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast, Finanzminister Reinhold Hilbers oder CDU-Fraktionschef Klaus Töpfer.

VIDEO: Pro und Contra: Wählen mit 16 bei Landtagswahlen (20.04.2022) (2 Min)

Geht jeder zweite CDU-Listenplatz an eine Frau?

Nach NDR Informationen will die CDU diesmal mehr Frauen fördern. Es gilt als wahrscheinlich, dass jeder zweite Listenplatz an eine Frau geht. Mit solch einer paritätischen Verteilung würde die CDU in Niedersachsen einen neuen Weg einschlagen. Der neue Landtag wird am 9. Oktober gewählt. Erklärtes Ziel von CDU-Herausforderer Althusmann ist es, SPD-Regierungschef Stephan Weil abzulösen. Nach den gewonnenen Wahlen in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein erhofft sich die CDU in Niedersachsen Rückenwind für ihren Wahlkampf.

