Brand an türkischer Moschee: Polizei geht von Brandstiftung aus Stand: 30.05.2023 20:03 Uhr In der Nordstadt von Hannover ist in der Nacht zu Dienstag im Gebäude einer türkischen Moschee ein Feuer ausgebrochen. Nach derzeitigem Stand geht die Polizei von Brandstiftung aus.

Der Brand war an einem Imbiss ausgebrochen, der sich unterhalb der Moschee befindet. Konkret seien Molotowcocktails geworfen worden, sagte Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten dem NDR in Niedersachsen. Einen politischen Hintergrund könne die Polizei nicht ausschließen, es gebe jedoch auch keine Hinweise darauf, wer die Täter sein könnten. Die Polizei sei weiter vor Ort und sorge für Sicherheit. Der Staatsschutz ermittele in alle Richtungen, sagte die Polizeipräsidentin. Die Polizei sichere das Gelände ab.

Landesverband der Muslime: Moscheegemeinde nach Vorfall besorgt

Der Vorsitzende des Landesverbands der Muslime, Recep Bilgen, sprach im Nachrichtendienst Twitter von einem "Anschlag auf die größte Moschee in Hannover" und forderte eine lückenlose Aufklärung der Geschehnisse sowie den Schutz der Gotteshäuser. Die Gemeinde sei besorgt, dass dieser Vorfall genau am 30. Jahrestag des rechtsextremen Brandanschlags in Solingen (Nordrhein-Westfalen) passierte, so Bilgen. Der Imbiss, auf den der mutmaßliche Brandanschlag verübt wurde, gehört laut Bilgen ebenfalls zu dem Moschee-Komplex. Die türkische Gemeinde in Hannover habe bisher noch keine Bedrohung erfahren, so Bilgen. Zudem habe es vor Ort keine Anzeichen wie rechtsextreme Symbole oder Schriftzüge gegeben. Die Menschen in der Gemeinde hätten Bedenken und hofften, dass man ihnen ihr Sicherheitsgefühl wiedergeben könne, sagte Bilgen.

Passanten konnten Feuer in der Nacht löschen

Gegen 1.20 Uhr in der Nacht war das Feuer gemeldet worden, wie die Polizei mitteilte. Passanten konnten den Brand demnach bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen. Kunststoffmöbel vor dem Imbiss hätten Feuer gefangen. Der Brand beschädigte zudem die Fassade und ein Fenster. Verletzt wurde niemand. Der Kriminaldauerdienst Hannover führte in der Nacht eine Spurensicherung sowie erste Befragungen vor Ort durch. Die Polizei bittet Zeugen und insbesondere die zwei bislang unbekannten Personen, die das Feuer vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109-5555 zu melden.

Landesregierung und Landesbischof äußern sich besorgt

Regierungssprecherin Anke Pörksen (SPD) äußerte sich am Dienstag zu dem Feuer am Weidendamm. "Die niedersächsische Landesregierung nimmt diesen Vorfall besorgt zur Kenntnis. Die Polizei wird alles daran setzen, die Hintergründe dieses Brandes schnell und umfassend aufzuklären", so Pörksen. Auch Ralf Meister, Bischof der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, hat auf den Vorfall reagiert. Gemeinsam mit Vertretern der jüdischen Gemeinde wollte er der Moscheegemeinde am Dienstag einen Solidaritätsbesuch abstatten. Meister betonte, muslimische Mitbürgerinnen und Mitbürger müssten sich in Deutschland in der Ausübung ihres Glaubens zu jeder Zeit sicher fühlen können. In Hannover bestehe ein friedliches Miteinander der unterschiedlichen Religionen sowie ein intensiver und vertrauensvoller Austausch. "Als evangelische Kirche setzen wir uns mit allen Kräften dafür ein, dass das nicht durch feige Anschläge gefährdet wird und stehen solidarisch an der Seite der muslimischen Gemeinden", so der Bischof.

