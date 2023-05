Blindgänger-Verdacht in Hannover: 11.000 Menschen betroffen Stand: 31.05.2023 12:14 Uhr In Hannover-Sahlkamp haben Experten bei Sondierungsarbeiten vier mögliche Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Um die Verdachtspunkte zu untersuchen, müssen Mitte Juni 11.000 Menschen den Bereich räumen.

In Absprache mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst wird am Sonntag, 18. Juni, ein Sicherheitsbereich von 1.000 Metern um die mutmaßlichen Blindgänger eingerichtet. Alle Anwohner müssen an dem Tag ab 9 Uhr den betroffenen Bereich verlassen, wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte. Für sie steht in der Zeit eine Betreuungsstelle in den Sporthallen eines nahegelegen Gymnasiums zur Verfügung.

VIDEO: Landkreis Helmstedt: 70 Tonnen Weltkriegsmunition geräumt (21.04.2023) (1 Min)

Knapp 11.000 Menschen sind betroffen

Betroffen von der Evakuierung sind knapp 11.000 Menschen in der Stadt Hannover und auch in einem Teilbereich von Langenhagen. Sie können nach Einschätzung der Feuerwehr wohl erst später am Tag in ihre Wohnung zurückkehren. Deshalb sollten sie daran denken, für sie notwendige Dinge, wie Medikamente, Säuglingsnahrung oder angemessene Kleidung mitzunehmen und ihre Nachbarn über die Evakuierungsmaßnahme zu informieren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 31.05.2023 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Zweiter Weltkrieg