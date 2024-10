Neue Betrugsmasche: LKA warnt vor falschen Steuerbescheiden Stand: 14.10.2024 14:23 Uhr In Niedersachsen warnt das Landeskriminalamt aktuell vor einer neuen Betrugsmasche. Dabei geht es um gefälschte Steuerbescheide, mit denen die Empfänger zum Nachzahlen von Steuern aufgefordert werden.

Die täuschend echt aussehenden Schreiben sind in den vergangenen Wochen in mehreren Bundesländern aufgetaucht. In Niedersachsen ist laut LKA Anfang Oktober der erste Fall polizeibekannt geworden, nachdem ein potenzielles Opfer bei dem Schreiben misstrauisch wurde und sich an die Polizei wandte. Mittlerweile sind weitere Anzeigen beim LKA eingegangen. Auch Finanzämter haben sich laut Angaben der Ermittler an die Behörde gewandt. Es ist wahrscheinlich, dass noch mehr dieser gefälschten Schreiben im Umlauf sind, teilte das LKA mit. Wie viele Fälle genau es gibt, und ob Menschen darauf hereingefallen sind und Geld überwiesen haben, war zunächst nicht bekannt.

Woran erkennt man falsche Steuerbescheide?

Die bisher bei Ermittlern bekannten Schreiben sind laut LKA mit Ausnahme der Adressen identisch. In dem dreiseitigen vermeintlichen Bescheid werden Betroffene aufgefordert, Steuern nachzuzahlen und dafür die Summe von 762,53 Euro auf ein Konto bei der Sparkasse Weser-Elbe zu überweisen. Alle bisher bekannten falschen Steuerbescheide erweckten zudem den Eindruck, von einem Finanzamt in Bad Salzdetfurth (Landkreis Hildesheim) zu stammen. Dieses gibt es allerdings gar nicht.

LKA: Weitere Merkmale der Fälschung

Erkennbar sei die Fälschung zudem daran, dass die dort abgedruckte Steuernummer und die Identifikationsnummer falsch seien sowie die Telefonnummer des vermeintlichen Finanzamts nicht geschaltet ist. Auch der Behördenstempel am Ende der Nachricht sei so nicht üblich, hieß es.

Betroffene sollen Fall bei Polizei anzeigen

Das LKA weist darauf hin, dass die Täter ihre nun aufgeflogene Masche womöglich anpassen und in Zukunft bessere Schreiben aufsetzen. Die Ermittler raten daher Betroffenen, die in diesen Tagen Post vom Finanzamt bekommen, vor dem Bezahlen die Echtheit des Schreibens zu überprüfen. Dazu soll man den vermeintlichen Steuerbescheid mit alten Steuerbescheiden vergleichen. Bereits wenn die Steuernummer und die ID-Nummer falsch sind, "können Sie von einer Fälschung ausgehen", hieß es. In diesem Fall soll man Anzeige bei der Polizei erstatten - im Zweifel zunächst das eigene Finanzamt kontaktieren.

Betrüger gab sich schon früher als Finanzamt aus

Betrugsversuche, bei denen Cyberkriminelle sich als Finanzamt ausgeben, sind laut LKA Niedersachsen nicht neu. Vor knapp zwei Jahren warnte die Behörde vor einer ähnlichen Masche: Dabei gaben sich Unbekannte als Bundesministerium der Finanzen aus und lockten ihre Opfer via SMS auf eine gefälschte Webseite, um dort an ihre Zahlungsdaten zu gelangen.

