Besatzung von Fahrgastschiff rettet Segler aus Lebensgefahr Stand: 26.06.2024 17:35 Uhr Die Besatzung des Fahrgastschiffs "Jantje von Dangast" hat einen Segler aus Lebensgefahr gerettet. Der Mann war mit seiner Jolle im Jadebusen zwischen Dangast und Wilhelmshaven gekentert.

Wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Mittwoch mitteilte, hatte das Fahrgastschiff am Dienstagnachmittag auf einer Ausflugsfahrt mit über 100 Gästen an Bord die gekenterte Jolle entdeckt. Unter tatkräftiger Mithilfe von Fahrgästen sei es der Besatzung mit einem Rettungsring gelungen, den Segler an Bord nehmen. Gleichzeitig wurde demnach die DGzRS informiert, die mit dem Seenotrettungsboot "Peter Habig" rund 20 Minuten nach dem Alarm vor Ort gewesen sei.

Ungefähr eine Stunde im Wasser

Nach eigenen Angaben war der gerettete Segler ungefähr eine Stunde im Wasser. Ihm war es in dieser Zeit nicht gelungen, seine Laserjolle selbstständig aufzurichten. Aufgrund seines geschwächten Zustandes wurde der leicht unterkühlte und entkräftete Mann laut DGzRS von der Besatzung der "Peter Habig" übernommen und an Land gebracht. Dort sei er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Jolle sei von der Besatzung des Fahrgastschiffs markiert und später von Mitgliedern des Jade-Yacht-Clubs Dangast-Varel geborgen worden.

