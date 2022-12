Berufsfeuerwehrleute fordern Rückkehr zum Weihnachtsgeld Stand: 09.12.2022 14:47 Uhr Jeden Dezember überreichen Feuerwehrleute der jeweiligen Niedersächsischen Landesregierung einen kleinen Christbaum - als Zeichen des Protests, dass ihnen 2005 das Weihnachtsgeld gestrichen wurde.

Diesmal übergaben Beamtinnen und Beamten in Hannover Finanzminister Harald Heere (Grüne) den Baum. Gemeinsam mit der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) forderten sie am Freitag die vollständige Auszahlung des Weihnachtsgeldes. Seit einigen Jahren gibt es einen Weihnachtsbonus in Höhe von 300 Euro, in diesem Jahr werden es 500 Euro sein. Ver.di und die Berufsfeuerwehr wollen jedoch die Rückkehr zum 13. Gehalt.

VIDEO: Beamte wollen ihr Weihnachtsgeld zurück (06.12.2019) (1 Min)

Ver.di: Gehälter an Wirtschaft orientieren

Damit die Arbeit bei der Feuerwehr attraktiver wird, müssten sich die Gehälter an der Wirtschaft orientieren, sagte Mario Kraatz, ver.di-Vorsitzender der Landesfachgruppe Feuerwehr Niedersachsen-Bremen. Die Gewerkschaft setzt sich zudem für bessere Einstiegsgehälter und höhere Zulagen für Nachteinsätze ein.

Neuer Minister soll kleinen Baum pflegen - wie seine Beamten

In den vergangenen Jahren überreichten die Feuerwehrleute dem jeweiligen Finanzminister unter anderem verkohlte oder vertrocknete Weihnachtsbäume. Der neue Minister bekam einen kleinen, grünen Baum im Topf - als Symbol, sich um die Beamtinnen und Beamten zu kümmern. Heere betonte gegenüber den Protestierenden seine Gesprächsbereitschaft.

