Behörden in Niedersachsen wappnen sich mit Übung für Cyberangriff Stand: 27.09.2023 10:18 Uhr Es ist ein großes Strategiespiel mit ernstem Hintergrund: Ministerien und andere Behörden bereiten sich mit der Übung "Lükex" für den Fall vor, dass Deutschland von Cyberkriminellen angegriffen wird.

von Torben Hildebrandt

Die Öffentlichkeit wird kaum etwas davon mitbekommen. Die Übung spielt sich überwiegend in Krisenstäben und Lagezentren ab. In den vergangenen Wochen wurde das Training vorbereitet, heute und morgen läuft die heiße Phase. Die große Krisenmanagement-Übung mit dem Titel "Lükex" passe in die Zeit, betont Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens. "Cyberangriffe sind keine Zukunftsszenarien mehr, sondern bittere Realität", sagt die SPD-Politikerin. Besonders nach dem russischen Überfall auf die Ukraine sei die Zahl der Cyberangriffe auch in Niedersachsen deutlich angestiegen. Für die Behörden heißt das: wachsam sein. Und den Ernstfall trainieren.

Videos 4 Min Cybercrime: Starke Zunahme von Internetkriminalität (08.06.2023) Betroffen sind unter anderem die kritische Infrastruktur und das Online-Banking. Jan Mahn von der Computerzeitschrift "c't" im Gespräch. 4 Min

"Lükex 2023": Hacker legen Systeme lahm

Ziel von "Lükex" ist es, dass der Regierungsapparat weiter funktioniert, auch wenn Hacker aus dem Ausland wichtige Computersysteme lahmlegen. Das genaue Übungsszenario ist noch geheim. Es nehmen unter anderem mehrere Ministerien in Hannover und andere Einrichtungen teil. Die Beschäftigten wissen nicht, was auf sie zukommt. Nur so viel: Es wird durchgespielt, dass Geräte ausfallen oder nicht mehr reibungslos funktionieren. Es wird für die Behördenmitarbeiter nicht mehr so einfach sein, miteinander zu kommunizieren. Dazu kommt laut Übungsszenario viel Druck von außen - durch soziale Medien oder die Presse.

Übung für Behörden - nicht für Bevölkerung

"Lükex" ist keine Übung für die Bürgerinnen und Bürger. Es werden keine Sirenen zu hören sein, auch Radiodurchsagen oder Fahrten mit Lautsprecherwagen sind nicht geplant. Der große Test richtet sich an die obersten Behörden. Die Entscheider sollen fit gemacht werden, falls Niedersachsen von Hackern angegriffen wird. Wichtig: Reale Cyberangriffe, Kommunikationsausfälle oder auch Stromausfälle sind nicht vorgesehen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Cyberkriminalität