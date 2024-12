Stand: 27.12.2024 18:43 Uhr Bahn: Probleme im Fernverkehr zwischen Braunschweig und Hannover

Eine Signalstörung bei Groß Gleidingen (Landkreis Peine) sorgt seit Freitagmorgen für erhebliche Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs zwischen Braunschweig und Hannover. Fernzüge werden umgeleitet, Halte fallen aus. Das teilte die Deutsche Bahn (DB) mit. Nach Auskunft der Bahn sollte die Störung im Fernverkehr am Abend behoben sein. Am Abend gab das Unternehmen bekannt, dass es bis zum Samstagmorgen zu Verspätungen und Ausfällen im Fernverkehr kommen dürfte. Techniker sind nach Informationen von NDR Niedersachsen im Spurplan-Stellwerk in Groß Gleidingen damit beschäftigt, die Signalstörung zu beheben.

Betroffen sind folgende Verbindungen:

IC/ICE-Züge zwischen Hannover und Braunschweig: Halt in Braunschweig entfällt.

IC/ICE-Züge zwischen Hildesheim und Braunschweig: Halte in Braunschweig und Hildesheim entfallen, Ersatzhalte in Wolfsburg und Hannover Messe/Laatzen.

IC/EC/ICE-Züge zwischen Magdeburg und Hannover: Halte in Peine, Braunschweig und Helmstedt entfallen, Ersatzhalt in Wolfsburg.

IC-Züge zwischen Norddeich Mole, Leipzig und Dresden/Cottbus: Die Halte in Hannover, Magdeburg, Leipzig und Dresden/Cottbus fallen aus.

