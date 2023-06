Auto kollidiert mit Baum: Drei junge Männer in Lebensgefahr

Stand: 08.06.2023 07:15 Uhr

In Uelzen kam es am Mittwochabend zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem drei junge Männer lebensgefährlich verletzt worden sind. Ihr Auto war mit einem Baum am Straßenrand kollidiert.