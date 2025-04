Alt-Kanzler Gerhard Schröder kämpft weiter um Bundestagsbüro Stand: 07.04.2025 15:35 Uhr Am Donnerstag wird das Bundesverwaltungsgericht die Klage von Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) verhandeln. Schröder klagt in dritter Instanz gegen die Entscheidung, ihm kein Büro mehr bereitzustellen.

von Katharina Seiler

Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine hatte der Haushaltsausschuss des Bundestages am 19. Mai 2022 beschlossen, das Bundestagsbüro von Altkanzler Schröder "ruhend" zu stellen. Mit anderen Worten: Das Büro wurde aufgelöst, die Räume gingen an die SPD-Bundestagsfraktion zurück, die Mitarbeiter wurden abgezogen und im Bundeskanzleramt eingesetzt. Die Haushaltspolitiker der Ampelregierung begründeten die Entscheidung damit, dass Gerhard Schröder keine Verpflichtungen mehr wahrnehme, die sich aus seinem früheren Amt als Bundeskanzler ableiteten. Die vielfach kritisierte Haltung Schröders zum russischen Präsidenten Putin spielte für diesen Beschluss offiziell keine Rolle.

Gerhard Schröders Büro: Bisherige Klagen wurden abgewiesen

Videos 4 Min NDR Doku begleitet Altkanzler Gerhard Schröder Er ist einer der umstrittensten Politiker Deutschlands. Das NDR Team begleitet ihn vom Golfplatz bis nach China. 4 Min

Altkanzler Schröder klagte gegen die Entscheidung, bekam aber weder vor dem Berliner Verwaltungsgericht noch vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg recht. Die Begründung der Richter: Ehemalige Bundeskanzler hätten keinen Rechtsanspruch auf ein staatlich finanziertes Büro. Auch dann nicht, wenn es langjährige Staatspraxis sei, Alt-Kanzler mit Büroräumen auszustatten. Denn: Es werde in keinem Gesetz festgeschrieben, dass ein ehemaliger Bundeskanzler ein Büro zur Verfügung gestellt bekommen müsse. Allein der Bundestag entscheide, ob ein früherer Bundeskanzler noch öffentliche Aufgaben für die Bundesrepublik Deutschland wahrnehme und deshalb ein Büro benötige.

Urteil noch am Verhandlungstag möglich

Wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Falles hatte das Oberverwaltungsgericht die Revision zugelassen. Schröder legte Revision ein und nun verhandelt am 10. April das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig über die Privilegien des Altkanzlers. Nach Auskunft des Gerichts ist ein Urteil noch am selben Tag möglich. Gegen ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts können keine Rechtsmittel mehr eingelegt werden, es ist rechtskräftig.