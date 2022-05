ADAC rechnet mit vielen Staus am Himmelfahrts-Wochenende Stand: 23.05.2022 15:18 Uhr Viele Menschen nutzen das lange Himmelfahrts-Wochenende für kurze Reisen - vor allem an die Nordsee. Da fast alle Corona-Einschränkungen weggefallen sind, rechnet der ADAC wieder mit vollen Straßen.

Vor allem in Richtung Küste werden die Straßen nach Einschätzung des Automobilclubs überlastet sein. Auch auf der A1, A2 und A7 werde es voll, insbesondere rund um Hannover sowie zwischen der Landeshauptstadt und Hamburg und Bremen. Mit ersten Stauspitzen rechnet der ADAC bereits von Mittwochmittag an bis zum Abend.

Rückreisewelle: Höhepunkt am Sonntagnachmittag erwartet

Auch die bundesweit 1.000 Baustellen auf den Autobahnen sorgen nach Angaben des ADAC für Behinderungen und Staus. Die Rückreisewelle werde wohl am Sonntagnachmittag ihren Höhepunkt erreichen. Der Freitag zwischen Himmelfahrt und dem Wochenende ist an den Schulen in vielen Bundesländern ein Brückentag - so auch in Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Die Schulen in Hamburg haben bereits die ganze Woche unterrichtsfrei.

