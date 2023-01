A7 zwischen Echte und Seesen nach Unfall gesperrt Stand: 27.01.2023 12:54 Uhr Die A7 ist bei Seesen (Landkreis Goslar) nach einem Lkw-Unfall wegen Bergungsabreiten in beide Richtungen gesperrt. Verkehrsteilnehmer sollten den Abschnitt umfahren.

Am Mittag staute es sich in Richtung Kassel und in Richtung Hannover auf mehreren Kilometern. Umleitungen sind ausgeschildert. Nach Angaben der Autobahnpolizei Göttingen hatte ein Lastwagen die Mittelschutzplanke durchbrochen, zwei weitere Fahrzeuge waren an dem Unfall beteiligt. Verletzt wurde niemand, so die Polizei. Allerdings seien Betriebsstoffe ausgelaufen.

