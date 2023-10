50 Strandkörbe in Norddeich versteigert - 48 gehen weg Stand: 21.10.2023 16:32 Uhr Für Nordsee-Fans bot sich am Samstag die Gelegenheit, auf einer Auktion in Norddeich einen echten Strandkorb für den eigenen Garten zu ersteigern. Auf Langeoog läuft der Verkauf noch bis Ende Oktober.

Rund 200 Interessenten haben am Samstag zum Ende der Saison im ostfriesischen Norddeich (Landkreis Aurich) an einer Auktion für ausgemusterte Strandkörbe teilgenommen. Insgesamt standen rund 50 Exemplare zum Verkauf, wie der Tourismus-Service der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden mitteilte. Die weißen, blauen und grünen Norddeicher Körbe seien begehrt, sagte eine Sprecherin - unter anderem, weil sie vor dem Verkauf in der Strandkorbwerkstatt auf Herz und Nieren überprüft worden seien. Außerdem seien die gebrauchten Stücke im Vergleich zu Neuanschaffungen auch Hunderte Euro preiswerter.

48 der 50 angebotenen Exemplare fanden einen Abnehmer

Das Startgebot für einen der aussortierten Körbe habe bei 50 Euro gelegen, das Höchstgebot dieser Auktion seien 245 Euro gewesen, sagte Strandmeister Harald Lübbers. 48 der insgesamt 50 Strandmöbel fanden laut Lübbers einen neuen Besitzer. Einige Bieter erwarben demnach sogar bis zu drei Strandkörbe, das habe es zuvor noch nicht gegeben. Für den Abtransport mussten die Käufer übrigens selbst sorgen.

AUDIO: Arbeiten, wo andere Urlaub machen: Strandkorbvermieter in Norddeich (12.07.2023) (2 Min) Arbeiten, wo andere Urlaub machen: Strandkorbvermieter in Norddeich (12.07.2023) (2 Min)

Gebrauchte Strandkörbe auf Langeoog kaufen

Auf Langeoog bietet der Tourismus-Service noch bis Ende Oktober mehrere Dutzend gut erhaltene Strandkörbe zum Stückpreis von 100 Euro an. Gegen einen Aufpreis von 20 Euro werden die schweren Möbelstücke auch mit dem Frachtschiff ans Festland gebracht, sagte eine Sprecherin.

Weitere Informationen Saisonstart: Strandkörbe kehren an Nordseeküste zurück Wenn an diesem Wochenende die Osterferien in Bremen und Niedersachsen beginnen, soll für die ersten Urlauber vorgesorgt sein. (23.03.2023) mehr