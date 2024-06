Stand: 26.06.2024 15:12 Uhr Einwohnerzahlen in Lübeck, Ostholstein und Lauenburg steigen

In Lübeck und in den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg sind die Einwohnerzahlen gestiegen. Das geht aus dem sogenannten Zensus hervor, den die statistischen Ämter von Bund und Ländern am Dienstag veröffentlicht haben. In Lübeck wurden knapp 216.000 Bürgerinnen und Bürger gezählt, das sind fast 6.000 mehr als bei der letzten Zählung zehn Jahre zuvor - ein Plus von 2,6 Prozent. Im Kreis Ostholstein ging die Zahl um 1,2 Prozent hoch auf nun knapp 201.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Im Kreis Herzogtum Lauenburg stieg die Zahl sogar um 8,6 Prozent auf nun gut 203.000 Bürgerinnen und Bürger.

Für Kommunen und Städte geht es beim Zensus um viel Geld. Denn unter anderem von der Einwohnerzahl hängt beispielsweise ab, wie viel Geld sie vom Land bekommen.

