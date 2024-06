Durchschnittsmieten: Hier ist Wohnen in MV am teuersten Stand: 26.06.2024 15:15 Uhr Erstmals wurden beim Zensus auch Daten zu Durchschnittsmieten ermittelt. Bei der Höhe der Durchschnittsmiete gibt es eine große Spanne. Rostock und Greifswald landen bei den teuersten Kaltmieten nur auf Platz zwei und drei.

Bei der Zensus-Erhebung zum Stichtag 15. Mai 2022 wurden erstmals auch die Daten zu den Durchschnittsmieten ermittelt. In Mecklenburg Vorpommern beträgt die Durchschnittsmiete laut Zensus 5,90 Euro pro Quadratmeter. Am teuersten sind Mietwohnungen an der Ostseeküste.

Rostock, Greifswald und Schwerin sind nicht die teuersten Städte in MV

Regional gibt es große Unterschiede bei den Kaltmieten: Zum Beispiel zahlt man in Klockow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 3,47 Euro pro Quadratmeter. In der Gemeinde Born auf dem Darß zahlen Mieter 8,40 Euro durchschnittlich pro Quadratmeter. Die Stadt mit dem teuersten Mietspiegel ist Binz auf der Insel Rügen. 7,09 Euro kostet dort der Quadratmeter Mietwohnung im Durchschnitt.

Kaltmieten in Mecklenburg-Vorpommerns Städten aufgeschlüsselt

