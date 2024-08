Stand: 27.08.2024 06:56 Uhr "machen!2024"-Wettbewerb: Preisgeld für Vereine aus Westmecklenburg

Sieben Projekte aus Westmecklenburg wurden beim Wettbewerb "machen!2024" der Deutschen Stiftung Engagement und Ehrenamt ausgezeichnet. Darunter auch ein Verein im ehemaligen Gutshaus Welzin (Landkreis Nordwestmecklenburg). Ein Preisgeld von 5.000 Euro bekommt dort der Verein "Actiontouren lernen.leben". Der organisiert Kinderferienlager, in denen die Kinder beim Wiederaufbau des Gutshauses helfen und dabei auch Touren in die Natur erleben. Ebenfalls 5.000 Euro bekommt der Carl-Wilde-Verein in Sternberg. Die "Dorfbanausen" in Cambs, der Verein "Wismar hilft", der SV Plate und die gemeinnützige Kultursegel GmbH in Gadebusch wurden mit einem Preisgeld von 2.500 Euro ausgezeichnet. Prämiert wurde ebenfalls der Kreisjugendring Ludwigslust-Parchim für die Bildung eines Kreisjugendrates Das meiste Geld bekam der Verein "Licht am Horizont Wismar". In der Kategorie „Engagement für die Erinnerung an die Errungenschaften der friedlichen Revolution“ gab es ein Preisgeld von 10.000 Euro. Beim „machen!2024“-Wettbewerb wurden mehr als 200 Projekte ausgezeichnet, die sich in den ländlichen Regionen Ostdeutschlands für das Gemeinwohl engagieren.

