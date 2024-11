Stand: 16.11.2024 06:33 Uhr Zwei Schulen in Goldberg digitalisiert

Zwei Schulen in Trägerschaft der Stadt Goldberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) werden mit Fördermitteln des Landes digitalisiert. Insgesamt erhalten die Regionale Schule Walter Husemann und die Grundschule John Brinckmann etwa 180.000 Euro. An der Regionalen Schule wurde beispielsweise das Datennetz von bislang 100 Mbit/s auf 100.000 Mbit/s erweitert. Außerdem gibt es schnelles WLAN in bestimmten Unterrichtsräumen. Die Schulen haben auch in neue Technik investiert - unter anderem digitale Tafeln. Die Grundlage für die Förderung ist ein Medienentwicklungsplan. Dieser wurde durch die Schulleitung erstellt und durch die Schulkonferenz beschlossen.

