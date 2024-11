Stand: 13.11.2024 15:21 Uhr Zweckverband soll Festung Dömitz vor dem Verfall retten

Die Stadt Dömitz will gemeinsam mit dem Landkreis Ludwigslust-Parchim und der in dem Kreis liegenden Gemeinde Raben Steinfeld einen Zweckverband gründen. Damit soll die Festung saniert und bewirtschaftet werden. Außerdem soll auch das Schloss in Raben Steinfeld verwaltet werden. Die Stadtvertreter von Dömitz haben sich am Dienstagabend einstimmig zum Zweckverband bekannt. Dieser soll aus den beiden Kommunen und dem Landkreis bestehen. Der Vertrag für die Gründung soll möglichst noch in diesem Jahr zwischen dem Bürgermeister von Dömitz Christian Lochow (CDU) und der Kreisverwaltung abgestimmt werden. Dömitz erklärte sich laut Beschluss bereit, jährlich 125.000 Euro an den Zweckverband als Träger zu zahlen.

Kommandantenhaus wird für 80.000 Euro gesichert

Aktuell wird in der Festung das Kommandantenhaus notinstandgesetzt. Die Sanierung des Daches kostet knapp 80.000 Euro und soll das Gebäude vor Feuchtigkeit und Witterung schützen. Die Baumaßnahme soll noch vor Weihnachten abgeschlossen werden.

