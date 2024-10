Stand: 23.10.2024 15:31 Uhr Zeugen gesucht: Unbekannte wollten Bronzeplatte in Dobin am See stehlen

Die Polizei in Dobin am See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sucht nach einem versuchten Diebstahl Zeugen. Unbekannte haben Anfang dieser Woche versucht, eine Bronzetafel von einem Gedenkstein auf dem Gelände der Kirchengemeinde Retgendorf in Buchholz zu demontieren. Die Täter wurden bei dem Diebstahl unterbrochen. Der Sachschaden wird laut Polizei auf etwa 200 Euro geschätzt.

