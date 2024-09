Stand: 10.09.2024 17:20 Uhr "Wohnpark Zippendorf" mit Altenpflegepreis MV ausgezeichnet

Im Pflegeheim "Wohnpark Zippendorf" in Schwerin dürfen Auszubildende einen Wohnbereich leiten - für dieses Projekt erhielt das Heim jetzt den diesjährigen Altenpflegepreis des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er wurde am Dienstag beim Landespflegekongress in Rostock von Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) überreicht. "Das Projekt schult die Handlungskompetenz und das Verantwortungsbewusstsein junger Menschen", begründete die Ministerin die Auszeichnung. Die Ergebnisse würden zeigen, wie hoch motiviert Azubis sind, wenn man ihnen eine abwechslungsreiche und herausfordernde Umgebung bietet und Möglichkeiten schafft, eigene Ideen einzubringen und kreativ zu sein. Der erste Preis ist mit 3.000 Euro dotiert.

Der zweite Preis und 1.500 Euro gingen an ein Projekt in Stralsund zur musikalischen Begleitung Sterbender und ihrer Angehörigen. Den mit 500 Euro dotierten dritten Platz belegte das Projekt "Wir sind Malchow" gegen die Einsamkeit älterer Menschen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 10.09.2024 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin