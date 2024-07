Stand: 11.07.2024 12:44 Uhr Wittenburger Destillerie: Neuer Investor für Gin-Hersteller

Nach der Insolvenz des Spirituosen-Herstellers Elephant Gin ist das Unternehmen Rettung in Sicht. Nur knapp sechs Wochen nach dem Insolvenzantrag übernimmt ein Investor aus Rheinland-Pfalz die Firma, die auch eine Destille in Wittenburg betreibt. Das hat der Insolvenzverwalter dem NDR bestätigt. Die Laux GmbH aus der Nähe von Trier übernimmt Elephant Gin. Laux ist Hersteller von Feinkost und Spirituosen, wie Öle, Pestos aber auch Brände und Liköre. Mit dem neuen Besitzer bleiben das Management und ein Großteil des Teams erhalten, heißt es in einer Mitteilung. Demnach solle jetzt Ruhe in das Unternehmen einkehren. Elephant Gin besteht seit gut zehn Jahren, erst im vergangenen Jahr wurde die Destillerie in Wittenburg eröffnet, öffentlich gefördert mit etwa fünf Millionen Euro. Ein Teil der Einnahmen pro Flasche wandert in Schutzprojekte für Elefanten, daher der Unternehmensname.

