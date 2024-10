Stand: 27.10.2024 12:35 Uhr Wittenburg: 18 Millionen Euro für Schulneubau

Das Schulzentrum in Wittenburg erhält einen Ergänzungsneubau für den gymnasialen Schulteil. Es ist eines der größten Bauprojekte des Landkreises. Geplant ist ein zweigeschossiger Anbau mit einer Fläche von 3.746 Quadratmetern am denkmalgeschützten Altbaugebäude. Die Kosten liegen bei gut 18 Millionen Euro. Das Land trägt knapp die Hälfte der Summe. Den gymnasialen Teil der Schule besuchen derzeit rund 450 Schüler. Aktuell findet der Unterricht in Containern und mehreren Nebengebäuden statt. Die stammen teilweise noch aus den 70er Jahren und älter. Der Bau des neuen Schulgebäudes soll im Februar starten. Das Ziel ist es, 2027 den neuen Ergänzungsneubau zu eröffnen.

