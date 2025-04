Stand: 04.04.2025 14:03 Uhr Gallin: Landkreis Ludwigslust-Parchim eröffnet Rettungswache

Der Landkreis Ludwigslust-Parchim hat am Freitagnachmittag die neue Rettungswache in Gallin eröffnet. Sie wurde in unmittelbarer Nähe zum Gewerbegebiet an der A24 gebaut. Dort arbeiten mehr als 4.000 Beschäftigte. Die Rettungswache sei eine ganztägige-RTW-Wache mit zehn Beschäftigten, heißt es von Landrat Stefan Sternberg (SPD). Neben der Rettungswache wurde in Gallin auch ein Tauschraum für Feuerwehrmaterial errichtet. Dort sind unter anderem Schläuche, Atemschutzmasken oder Schaummittel gelagert.

Insgesamt gibt es jetzt sieben Tauschräume im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Neben Gallin in Hagenow, Dargelütz, Broock bei Lübz, Sternberg, Heiddorf bei Neu Kaliß und Goldberg. Weitere sind geplant. Unter anderem im Bereich Crivitz und in Neustadt-Glewe im Zuge des Neubaus des Feuerwehr-Service-Zentrums. Der Bau der neuen Rettungswache mit Tauschraum in Gallin kostete knapp 1,5 Millionen Euro.

