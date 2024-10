Stand: 01.10.2024 17:40 Uhr Nach Insolvenz: Wismar sucht neue Baufirma für Sporthalle

In Wismar (Landkreis Nordwestmecklenburg) steht seit Juli der Neubau der Sporthalle Friedenshof still, weil die Baufirma Insolvenz angemeldet hatte. Den dadurch entstandenen finanziellen Schaden kann die Stadt noch nicht beziffern. Maßgeblich für die Höhe des Schadens sei laut eines Stadtsprechers, wie schnell es gelingt, ein neues Bauunternehmen zu finden. Dazu hat die Stadt die Bauarbeiten europaweit neu ausgeschrieben. Die Hansestadt Wismar hat nun außerdem ein Institut für Bauphysik beauftragt. Das hat den Zustand des Rohbaus dokumentiert, auch um Regressansprüche gegen die Baufirma zu stellen. Die Fertigstellung war eigentlich für das kommende Frühjahr geplant. Veranschlagte Kosten: elfeinhalb Millionen Euro. Ein neuer Termin könne erst genannt werden, wenn eine neue Baufirma gefunden wurde. Durch die Insolvenz der Baufirma wurde auch in Neukloster der Bau der neuen Grundschule gestoppt.

