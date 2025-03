Stand: 15.03.2025 06:42 Uhr Wismar: Polizei findet Waffe und Muntion bei Verkehrskontrolle

Bei einer Verkehrskontrolle am Abend in der Innenstadt von Wismar, hat die Polizei einen per Haftbefehl gesuchten Mann gefunden. Der 25-Jährige konnte nach kurzer Zeit die offene Geldsumme begleichen. Der Mann hatte mit zwei anderen Männern in einem Mercedes gesessen, der den Beamten zuvor durch eine auffällige Fahrweise aufgefallen war. Bei der Kontrolle fanden sie dann auch noch eine Schreckschusswaffe in dem Auto. Die Waffe und die dazugehörige Munition wurden sichergestellt. Die Polizei ermittelt jetzt gegen die drei Männer wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

