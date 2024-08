Stand: 17.08.2024 09:15 Uhr Wismar: Küchenbrand in Schnellimbiss

In einem Schnellrestaurant in der Wismarer Altstadt hat es am Freitag gebrannt. Als die alarmierte Feuerwehr eintraf, standen bereits Teile der Küche in Flammen. Laut Feuerwehr konnten die Einsatzkräfte verhindern, dass sich das Feuer auf die darüberliegenden Wohnungen des Mehrfamilienhauses ausbreitete. Zwei Anwohner wurden aus ihren Wohnungen ins Freie gebracht. Insgesamt war die Feuerwehr Wismar mit fünf Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort. Die Löscharbeiten dauerten zwei Stunden. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Die Wohnungen des Mehrfamilienhauses sind nach dem Löscheinsatz weiter bewohnbar. Zur Höhe des Schadens und der Brandursache gibt es noch keine Informationen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 17.08.2024 | 07:40 Uhr